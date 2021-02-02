Pencereden görenler şoke oldu: Ölümünün üzerinden 23 yıl geçti - Son Dakika

Pencereden görenler şoke oldu: Ölümünün üzerinden 23 yıl geçti

02.02.2021 13:47
Pencereden görenler şoke oldu: Ölümünün üzerinden 23 yıl geçti, System.String[]

FİLMİN ÇEKİMLERİ SÜRÜYORDünyada milyonlarca kişinin hayatına "ülkenin prensiyle evlenen bir peri masalı kahramanı" olarak giren ama "yıllarca unutulmayacak bir trajedinin kahramanı" olarak dünyaya veda eden Diana, hala birçok kitaba ve filme konu oluyor.

FİLMİN ÇEKİMLERİ SÜRÜYOR

Dünyada milyonlarca kişinin hayatına "ülkenin prensiyle evlenen bir peri masalı kahramanı" olarak giren ama "yıllarca unutulmayacak bir trajedinin kahramanı" olarak dünyaya veda eden Diana, hala birçok kitaba ve filme konu oluyor. Bunlara yeni bir halka da yönetmenliğin Pablo Larrain'in tarafından ekleniyor. Larrain'in yönettiği Spencer adlı filmin çekimleri Almanya'da sürüyor.

BOŞANMAYA KARAR VERDİĞİ DÖNEMİ ANLATIYOR

Film, 1991 yılında, Prens Charles'tan boşanmaya karar verdiği dönemi beyazperdeye taşıyor. Bu kez Diana'yı oynayan kişi ise Alacakaranlık serisiyle adını duyurduktan sonra çok sayıda filmde oynayan Kristen Stewart. 30 yaşındaki oyuncu, kısa kesilmiş saçları başta olmak üzere kelimenin tam anlamıyla görenleri şoke edecek kadar Diana'ya benzedi.

BENZERLİK ŞOKE ETTİ

Stewart, önceki gün filmin çekimlerinin yapıldığı Almanya'nın Frankfurt kentindeki Schlosshotel Kronberg görüntülendi. Bir otelin açık penceresinden görüntülenen Kristin Stewart'ın Diana'ya olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı. Bu otel, senaryo gereği Diana'nın 1991 Noel'ini geçirdiği Sandringham Şatosu olarak geçiyor filmde.

KRALİYET AİLESİYLE BAĞLANTILI MEKAN

Aslında bu mekanın da İngiliz kraliyet ailesiyle bir bağlantısı var. Bir zamanlar Friedrichshof Palace (Friedrichshof Sarayı) adıyla anılan bu otelde İngiltere'nin eski kraliçesi Victoria'nın kızı emeklilik günlerini geçirmişti. Annesiyle aynı adı taşıyan Victoria, Alman Kralı 3. Friedrich ile evliydi. Bu saray bir süredir lüks bir otel olarak hizmet veriyor.

KALABALIK KADRO

Kristen Stewart'ın Diana'yı canlandırdığı filmin kadrosunda Sally Hawkins, Sean Harris ve Timothy Spall gibi isimler de yer alıyor.

NAOMI WATTS DA CANLANDIRDI

Kristen Stewart, kamera karşısında Diana Spencer'ı oynayan tek oyuncu değil. Daha önce Oliver Hirschbiegel'in imzasını taşıyan Diana adlı filmde Naomi Watts, Prenses'i canlandırmıştı.

EMMA CORRIN'IN DE YILDIZINI PARLATTI

Son dönemin en çok konuşulan TV dizilerinden The Crown'ın yeni sezonunda da Emma Corin, Diana Spencer'ın gençlik yıllarını ve İngiliz kraliyet ailesine gelin gittiği ilk dönemi canlandırdı. Dizide Diana'nın ilerleyen dönemlerini Elizabeth Debicki'nin canlandıracağı belirtiliyor.

GENÇ YAŞTA HAYATA VEDA ETTİ

Bundan tam 23 yıl önceydi. O dönemde Paris'te itfaiyeci olarak çalışan Xavier Gourmelon, gecenin karanlığında trafik kazasının yaşandığı yere ulaşmıştı. Kaza geçiren aracın arka koltuğunda sarışın genç bir kadın vardı. Gourmelon, kim olduğunu bilmeden o kadının yanına gitti ve hemen ilk yardım uygulamaya başladı. Gourmelon, kimliğini sonradan öğrendiği genç kadına oksijen verdi ve arabadan çıkardı. Sakinleşmesi için de elini tutuyordu.

SON SÖZLERİ O sarışın genç kadının bilinci henüz kapanmamıştı. Elini tutan itfaiye erine sordu: "Aman Tanrım! Ne oldu?" Bundan birkaç dakika sonra o genç kadının kalbi durdu. Sadece ailesini değil bütün dünyayı üzüntüye boğan o kazanın kurbanlarından biri olan genç kadın, artık resmi olarak "prenses" değilse bile her zaman "halkın prensesi" olarak kalacak olan Diana Spencer'dı.

TAM 23 YIL GEÇTİ Tüm dünyayı şoke eden o olay gerçekleştiğinde takvimler 31 Ağustos 1997'yi gösteriyordu. Yani bundan tam 23 yıl öncesini. Sadece Britanya'da değil, dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi için "kalplerin prensesi" olan Diana Spencer, geçtiğimiz ağustos ayında hayata veda edişinin 23'üncü yılında bir kez daha anıldı.

İLKYARDIM DA İŞE YARAMADI İtfaiye eri yaralı haldeki Diana'yı aracın dışına çıkardıktan bir süre sonra kalbi durdu. Şimdi onu, gencecik yaşında hayattan koparan o kazanın olduğu geceye geri dönelim ve son anlarında yanında olan itfaiye erinin basına anlattıklarına bir kulak verelim:

HASTANEDE SON NEFESİNİ VERDİ

"Genç kadının kalbi durdu. Masaj yaptım ve tekrar nefes almaya başladı. Genç kadının üzerinde kan yoktu. Doğrusu yaşayacağını düşünmüştüm. Ama şimdi biliyorum ki, her ne kadar dışarıdan bir kan görünmese bile iç organlarında çok ciddi hasar vardı. Bildiğim, ambulansa alındığında yaşıyordu. Fakat sonradan onun hastanede öldüğünü öğrendim."

SEVGİLİSİ VE ŞOFÖRÜ DE ÖLDÜ Kocası Prens Charles'tan boşanmış olan Diana Spencer, kaza sırasında sevgilisi Dodi El Fayed ile birlikteydi. Paris'de magazin muhabirlerinin takibinden kurtulmak için girdiği bir tünelde kaza yapan araçta bulunan Diana, El Fayed ve sürücü Henri Paul hayatlarını kaybetmişti.

EVLİLİK PERİ MASALI DEĞİLDİ Lady Diana Spencer ile Prens Charles, 1981 yılında evlendi. Önce Prens William ardından da Prens Harry dünyaya geldi. Fakat, evlilikleri hiç de öyle peri masallarındaki gibi gelişmedi. Prens Charles, evli sevgilisi Camilla Parker Bowles'tan bir türlü kopamadı. Evlilikten sonra "Galler Prensesi" unvanı alan Diana'nın da onu aldattığına dair iddialar yayıldı.

1996'DA BOŞANDILAR Evlilik, 1996 yılında Prens Charles'ın isteği üzerine bitti. Prenses Diana, iş adamı Dodi El Fayed ile birlikte olmaya başladı. Ancak 1997 yılında henüz 36 yaşındayken bugün gizemi hala çözülemeyen bir trafik kazası sonucu Paris'te son nefesini verdi.

ARİSTOKRAT BİR AİLEDEN GELİYORDU Aristokrat bir aileden gelmesine rağmen hayatını çalışarak kazanan ve bir anaokulunda öğretmenlik yaparken ülkesinin gelecekteki kralı Prens Charles ile nişanlanan Diana Spence'ın hayatı ilk bakışta bir peri masalı gibi görünebilir. Ama gerçek hiç de öyle değil.

DÜĞÜN ÖNCESİ DE ENDİŞELİYDİ Bu konu sık sık belgeselciler ve araştırmacılar tarafından da masaya yatarılıyor. Bu konuyu ele alanlardan biri de bir süre önce TV ekranlarına gelen Charles & Camilla: King and Queen in Waiting adlı belgesele konuşan kraliyet uzmanı araştırmacı gazeteci Jennie Bond, Diana Spencer'ın düğünü öncesi hissettiği endişeleri anlattı.

MEZBAHAYA GİDER GİBİ Kraliyet muhabiri olarak çalıştığı 1989 ile 2003 yılları arasında Prenses Diana ile de çok yakınlaşan Jennie Bond'un anlattıkları 1981'deki kraliyet düğünün kapalı kapılar ardında yaşanan ve peri masalına hiç benzemeyen gerçeklerini gözler önüne serdi. Bond, Prenses Diana'nın düğünün ardından kendisine söylediği sözleri aktardı. Bond şöyle konuştu: "Diana, özel konuşmalarımızdan birinde bana, düğün sırasında kendini mezbahaya giden koyun gibi hissettiğini anlattı."

MUTSUZ ÇOCUKLUK Diana Frances Spencer, 1 Temmuz 1961 tarihinde İngiliz aristokrasisi içinde doğdu. Edward John Spencer'in en küçük kızıydı. Annesi Frances, babasının ilk eşiydi.Eşinden boşanan Frances Spencer, Diana'yı ve bir kardeşini de alarak Londra'da Knightsbridge'deki bir apartman dairesine taşındı. Aynı yılın noelinde babalarını görmeye giden Spencer kardeşleri, Edward John Spencer annelerinin yanına göndermeme kararı aldı. Frances Spencer dava açsa da eski eşinin nüfuzu nedeniyle çocukları geri alamadı.

LADY UNVANI ALDI 1975 yılında büyük babaları Albert Spencer'ın ölümünden sonra babaları 8. Earl yeni Kont olunca, Diana da Lady unvanını kazandı. 1976 yılında Edward John Spencer romantik kitaplarıyla ün yapmış Barbara Cartland'ın tek kızı Raine ile evlenince, Diana için Glasgow, İskoçya'ya taşınan annesinin ve İngitere'deki babasının evleri arasında gidip gelen parçalanmış bir yaşam başlamış oldu. Okula gittiğinde Diana'nın babası ve annesi ayrılmıştı, bu Diana'ya çok zor geldi.

BAŞARISIZ ÖĞRENCİ Diana 7 yaşındayken okula başladı. Fakat bir türlü istediği başarıyı elde edemedi. Ablası, Lady Sarah, gibi davranmaya çalıştı, biraz yaramazdı ama çok arkadaşı vardı. 1977 yılında Rougemont, İsviçre'de bulunan Institut Alpin Videmanett'e kaydoldu. Eve dönmek istedi, babasına sürekli mektuplar gönderdi ve birkaç hafta sonra eve döndü.

CHARLES, ABLASININ SEVGİLİSİYDİ Bu sırada henüz 16 yaşında olan Diana, ileride eşi olacak kişiyi ilk kez ablası Lady Sarah'ın flörtü olarak tanıdı.Ablası Lady Sarah gibi davranmak istiyordu ve 18 yaşındayken babası ona bir hediye verdi. Lady Sarah onun için bir apartman dairesi buldu ve babası orayı satın aldı.

EVLERE TEMİZLİĞE GİTTİ Okuldan arkadaşları, Carolyn Pride, Virginia Pitman ve Anne Bolton ile bu apartmanı paylaştı. Londra'da kalırken yemek yapmaktan nefret etmesine rağmen yemek kursuna ve Kensington'daki Madame Vacani's Dance Academy'ye giden Diana, daha sonra Young England Kindergarten hemşirelik okulunda iş buldu. Evli arkadaşlarının evlerinde temizlik yaptı.

YENİ BİR HAYAT KURMAK İSTİYORDU AMA 36 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

Sonra kader onu Prens Charles ile bir araya getirdi. İlk anda bir peri masalı gibi başlayan evlilikleri iki çocuklarına rağmen karanlık bir kabusa dönüştü ve çift sonunda boşandı. Diana kendine yeni bir hayat kurmaya uğraşsa da o da olmadı.Hala üzerindeki sır perdesi tam olarak aralanmayan bir trafik kazası sonucunda henüz 36 yaşındayken hayata veda etti.

Pencereden görenler şoke oldu: Ölümünün üzerinden 23 yıl geçti

Prens Charles, Diana Spencer, İtfaiye, Paris, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Pencereden görenler şoke oldu: Ölümünün üzerinden 23 yıl geçti - Son Dakika Magazin


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