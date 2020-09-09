Pencereden inmek için çarşaf sarkıtıp düşen kadını polis ve bekçiler kurtardı - Son Dakika

Eskişehir'de, evinin penceresinden sarkıttığı çarşafla inmek isterken düşen kadın, polis ve bekçilerin açtığı battaniye sayesinde kurtuldu.

Eskibağlar Mahallesi Baydemir Sokağı'ndaki bir apartmanın 3'üncü katında yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen G.Ö. (28), kapısı kilitli olan evinin penceresinden birbirine eklediği çarşafları sarkıttı.

Pencerede oturan G.Ö'yü gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Polis ve mahalle bekçileri, itfaiye ekiplerini beklerken, sokakta pencerenin alt kısmına battaniye açıp altına yatak koydu. Bir süre sonra düşerek hafif yaralanan genç kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

G.Ö'nün tedavisinin hastanenin psikiyatri servisinde sürdüğü, kadını kurtaran görevlilerin ise İl Emniyet Müdürlüğünce ödüllendirileceği öğrenildi.

Bu arada olay, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.