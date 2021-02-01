Pencereden kara balıklama daldı - Son Dakika

- Pencereden kara balıklama daldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kar yağışına sevinen bir vatandaş, evinin penceresinden karla kaplı alana balıklama atladı.

Göksun ilçesine bağlı Hacı Ömer Mahallesinde yaşayan bir vatandaşın kar yağışı sevinci ilginç anlara neden oldu. Evinin penceresini açıp kar gözlüğünü takan bir vatandaş, 'balıklama' diye tabir edilen atlayışla kendini karın üzerine bıraktı.

Birkaç metre kar içinde yüzmeye çalışan vatandaş daha sonra kar içinden kahkaha atarak çıktı.

Kar sevinci yaşayan adamın o anları komşuları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.