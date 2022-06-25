PENCEREDEN KÜFREDİP EŞYA FIRLATINCA MAHALLELİDEN DAYAK YEDİ - Son Dakika
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PENCEREDEN KÜFREDİP EŞYA FIRLATINCA MAHALLELİDEN DAYAK YEDİ

25.06.2022 10:27
PENCEREDEN KÜFREDİP EŞYA FIRLATINCA MAHALLELİDEN DAYAK YEDİ

GÜNGÖREN'de gece saatlerinde evinin penceresinden bağırıp, küfürler savuran ve eşyalarını sokağa fırlatan kişiyi mahalle sakinleri sopalarla döverek, hastanelik etti.

GÜNGÖREN'de gece saatlerinde evinin penceresinden bağırıp, küfürler savuran ve eşyalarını sokağa fırlatan kişiyi mahalle sakinleri sopalarla döverek, hastanelik etti.

Olay, önceki gece saatlerinde Haznedar Mahallesi'nde yaşandı. Yalnız yaşadığı 5'inci kattaki evinin penceresine çıkan bir kişi, bağırıp küfürler savurduktan sonra eşyalarını sokağa fırlattı. Mahalle sakinleri aşağı çağırdığı kişiyi sopalarla dövüp yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Hastane tedavi altına alınan kişi daha sonra gözaltına alındı.

"AŞAĞIYA NE BULDUYSA ATTI"

Esnaf Emel Yiğitoğlu, "Aşağıya ne bulduysa attı. Cinnet geçirdiği söyleniyor. Aşağıya indiğinde mahalle sakinleri tarafından hırpalandı. Polis ekipleri ve sağlık ekipleri geldi. Alıp götürdüler, daha getirmediler. Daha önce hiç böyle bir şey yaşanmadı" dedi.

Görüntü dökümü: ----------------------Cep telefonu görüntüleriKavga anıOlayın yaşandığı yerden aktüelRöportaj

Genel görüntü ve detaylar


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PENCEREDEN KÜFREDİP EŞYA FIRLATINCA MAHALLELİDEN DAYAK YEDİ - Son Dakika

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