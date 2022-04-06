Pencereden muayeneye inceleme; hastalar içeri alınmaya başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Pencereden muayeneye inceleme; hastalar içeri alınmaya başlandı

06.04.2022 11:47

ANTALYA'da, sağlık merkezinde hastaların içeri alınmaması, doktorların hastaları pencereden veya dışarı gelerek kontrol etmesinin DHA tarafından gündeme getirilmesinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.

ANTALYA'da, sağlık merkezinde hastaların içeri alınmaması, doktorların hastaları pencereden veya dışarı gelerek kontrol etmesinin DHA tarafından gündeme getirilmesinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. DHA'nın haberinin ardından hastalar, sağlık merkezinin içine yeniden alınmaya başlandı.

Muratpaşa ilçesine bağlı Yüksekalan Mahallesi'nde bulunan 30 No'lu M. İhsan Oğul Aile Sağlığı Merkezi'ne giden hastalar, ilginç durumla karşılaşıyor. Hastalar, önce etrafı şeffaf branda ile kapalı alanda bulunan görevliye kimlik numarasını söylüyor ardından görevli, hastalara doktorun ya dışarı geleceğini ya da yan taraftaki odanın camına giderek, görüşeceğini belirtiyor. İlk önce şaşkınlık yaşayan hastalar, sağlık merkezi önüne kurulan brandanın altında doktorun gelmesini bekliyor. Gelen doktor, hastaya şikayetini sorduktan sonra reçete yazmak için tekrar odasına gidiyor. Bazı doktorlar ise odalarında kapalı camın arkasında, hastaya ne şikayeti olduğunu soruyor ve reçete yazıyor.

O ANLAR KAMERADASağlık merkezinde yaşanan bu olay ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Doktorun, muayene olmak isteyen hastayı önce sağlık merkezi dışına çağırdığı görülüyor. Hastanın "İçeri geçilmiyor mu?" sorusuna doktor, "Pandemi nedeniyle biz hasta olmayalım, diye hastaları içeri almıyoruz, 2 kez Covid geçirdim" diye cevap veriyor. Hastanın diğer sağlık merkezlerinde içeri alındığını söylemesi üzerine doktor, "Bizim havalandırmamız yeterli değil" yanıtını verirken, kapı önündeki kişiye ne şikayeti olduğunu soruyor ve telefonunun ışığıyla bademciğine bakıyor.İNCELEME BAŞLATILDI, HASTALAR İÇERİ ALINDI

DHA'nın haberinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık merkezinde yaşananlarla ilgili inceleme başlatıldı. Ayrıca hastaların artık sağlık merkezinin içine alınmaya başlandığı görüldü.


Pencereden muayeneye inceleme; hastalar içeri alınmaya başlandı
Pencereden muayeneye inceleme; hastalar içeri alınmaya başlandı
Pencereden muayeneye inceleme; hastalar içeri alınmaya başlandı
YORUMLAR
500
Önce kanser taraması sonra şehir gezisi Önce kanser taraması sonra şehir gezisi Başkan Uysal: 'Temmuz, Ağustos aylarında Kırcami'de inşaat ruhsatlarını vermeyi hedefliyoruz' Başkan Uysal: 'Temmuz, Ağustos aylarında Kırcami'de inşaat ruhsatlarını vermeyi hedefliyoruz'

İl Sağlık Müdürlüğü, Muratpaşa, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pencereden muayeneye inceleme; hastalar içeri alınmaya başlandı - Son Dakika


Son Dakika
11:49 İYİ Parti grubunda kahkaha dolu anlar: Akşener atılan slogana "Ay korkuttun beni be!" diye takıldı
10:35 Aleyna Tilki'nin saplantı hayranına açtığı davada şaşırtan detay: Evinin krokisi varmış
11:31 Siopis'e tokat atan Cyle Larin özür diledi: Bir an kendimi kaybettim
11:30 Vaktinden önce ezan sesi dinletip orucu bozdurdu! Bir de bu anları sosyal medyada paylaşıp eğelendi
11:30 Altın fiyatlarında son durum
11:19 6 Nisan Çarşamba günü dolar 14,74'ten alıcı buluyor
11:08 İstanbul'da ulaşıma zam! Yüzde 40'lık teklif kabul edildi
11:04 Memur ve emeklilerin temmuz zammı oranı şimdiden belli oldu: Yüzde 30.3
11:03 Göztepe'nin golcü futbolcusu Ndiaye, Shangai Port'a transfer oldu
10:54 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ belirledikleri cumhurbaşkanı adayını paylaştı: Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 12:06:56. #1.12#
SON DAKİKA: Pencereden muayeneye inceleme; hastalar içeri alınmaya başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement