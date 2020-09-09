Pencereden sarkıttığı çarşaflarla inmeye çalışırken düşen kadını polis kurtardı - Son Dakika

Eskişehir'de psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen kadın, evinin camından sarkıttığı çarşafla binadan inmeye çalıştığı sırada düşerek yaralandı.

Eskibağlar Mahallesi Baydemir Sokak'taki bir apartmanın 3. katında yaşayan G.Ö. (28), evinin camından sarkıttığı çarşaf parçalarını birbirine ekleyip binadan inmeye çalıştı.

G.Ö'yü camda gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevre güvenliğini aldı. Polis ve mahalle bekçileri itfaiye ekiplerini beklerken, G.Ö'nün bulunduğu yerin alt kısmına çevredeki vatandaşlardan temin edilen yatak ve battaniyeyi gerdi. Bir süre sonra G.Ö. kendisini yere bıraktı.

Hafif şekilde yaralanan G.Ö, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı, hastanenin psikiyatri servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, kadının kurtarılmasında emeği geçen polis ekiplerinin, İl Emniyet Müdürlüğünce ödüllendirileceği öğrenildi.

Olay anı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.