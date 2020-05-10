- Pencereden seslenen 75 yaşındaki kadın, "Kendimiz hastalansak bir şey değil ama gençlere bulaştırırız"

"Çok sıkıldım. Korona ne zaman biterse o zaman çıkarım"

TEKİRDAĞ - Korona virüsün baş gösterdiği günden beri dışarı adımını atmayan ve çocuklarını dahi yanına almayan 75 yaşındaki kadın, "Kendimiz hastalansak bir şey değil ama gençlere bulaştırırız. Çok sıkıldım. Korona ne zaman biterse o zaman çıkarım" diyerek 4 saatlik sokağa çıkma hakkını da kullanmayacağını ifade etti.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra Türkiye'de de görülüp birçok vaka ve ölüme sebep olan korona virüs nedeniyle ülke genelinde sıkı tedbirler alınıyor. İçişleri Bakanlığınca korona virüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününden beri evden dışarı adımını atamayan 75 yaşındaki Fatma Aydın, 4 saatlik sokağa çıkma hakkının kullanmayacağını, bunun sebebinin ise olası bir hastalığı bulaştırmaktan veya hastalığı kapmaktan endişe ettiğini belirtti. Yaşlı kadın, korona virüsünün baş gösterdiği ilk günlerden beridir evinin içerisinde bulunduğu alana dahi kimseyi almadığını ifade etti.

Evlatlarını bile yanına alamıyor

75 yaşındaki Fatma Aydın evinin penceresinden gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sıkıldık ama ne yapalım. İyice virüs biterse devlet ne zaman izin verirse çıkacağım. Kendimiz hastalansak bir şey değil ama gençlere bulaştırırız onun için bir kız yanıma giriyor. Başka kimseyi yanıma sokmuyorum. Hep evin içinde kendi kendime oturuyorum. Çok sıkıldım hiçbir şey yapamıyorum. Kızım yemeğimi önüme getiriyor ama yarın çıksam ne olacak. Çıkmayı düşünmüyorum bakarsın yolda birine denk gelirim. Olası bir hastalığı insanlara bulaştırmak ve kapmaktan korkuyorum" dedi.