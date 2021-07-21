Pencerenin çerçevesinde sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

BURSA'da, bir iş yerinin çift kat penceresinin 5 santim genişliğindeki alüminyum çerçevesinde sıkışan yavru kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Hocaköy Yolu Sokak'ta saat 22.30 sıralarında bir iş yerinin bir iş yerinin penceresinin alüminyum çerçevesine yavru bir kedinin sıkıştığını gören vatandaşlar, yardıma koştu. Kedi çıkarılamayınca, itfaiyeden yardım istendi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, iş yerinin sahibini arayarak durumu anlattı. İş yeri sahibinin de izniyle ekipler, çift kat pencerenin 5 santimetre genişliğindeki alüminyum çerçeveyi keserek kediyi kurtardı.Sağlık durumu iyi olan yavru kedi, sokağa bırakıldı.