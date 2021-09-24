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Pencerenin demir korkuluklarına sıkışan yavru kedi kurtarıldı - Son Dakika

Pencerenin demir korkuluklarına sıkışan yavru kedi kurtarıldı

24.09.2021 15:10
Pencerenin demir korkuluklarına sıkışan yavru kedi kurtarıldı, System.String[]

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, bir apartmanın alt katında bulunan iş yerindeki pencerenin demir korkuluklarına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, bir apartmanın alt katında bulunan iş yerindeki  pencerenin demir korkuluklarına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçenin Sanat Sokağı'nda bulunan bir apartmanın alt katındaki iş yerinin penceresinin demir korkuluklarına sıkışan kediyi görenler belediye ekiplerine haber verdi. Yüksekova Belediyesi iftaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için yoğun bir çaba sarfetti. Ekipler, çevrede toplanan vatandaşlarla birlikte sıkıştığı parmaklıklara ulaşarak yavru kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi kaçarak gözlerden kayboldu.


Pencerenin demir korkuluklarına sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Pencerenin demir korkuluklarına sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Pencerenin demir korkuluklarına sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Pencerenin demir korkuluklarına sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Yüksekova, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pencerenin demir korkuluklarına sıkışan yavru kedi kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pencerenin demir korkuluklarına sıkışan yavru kedi kurtarıldı - Son Dakika
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