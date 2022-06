Pencerenin demir korkuluklarını böyle çaldılar

Eskişehir'de sepetli motosikletle bir evin önüne gelen 3 kişinin camdaki demir korkulukları çalmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Odunpazarı İlçesi Dede Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, sepetli bir motosikletle gelen 3 kişi müstakil evin önünde durdu. Çevreyi kontrol ettikten sonra hızlı şekilde pencerelere doğru yönelen 2 kişi, demir korkulukları asılarak kendi kuvvetleri ile duvardan kopardı. Yaşlarının 18'in altında olduğu iddia edilen şüpheliler, çaldıkları demir korkuluklarla birlikte olay yerinden hızla uzaklaştı. Bu anlar ise an be an güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan mahalleli tarafından, şüphelilerin de aynı mahallede ikamet ettiği ve daha önce de farklı hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği iddia edildi. Polis ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatıldığı öğrenildi.