Son Dakika Haberleri: Penceresini Yakarak Girdikleri Okulu Soydular

Penceresini Yakarak Girdikleri Okulu Soydular

14 dakika önce

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, Mehmet Ayşe Akgül Ortaokulu'nun penceresini yakarak içeri giren hırsızlar, 3 bilgisayar ve bir miktar para çaldı.

Penceresini Yakarak Girdikleri Okulu Soydular, System.String[]
SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, Mehmet Ayşe Akgül Ortaokulu'nun penceresini yakarak içeri giren hırsızlar, 3 bilgisayar ve bir miktar para çaldı.

Gece saatlerinde, Geyve Kozan Mahallesi'nde bulunan Mehmet Ayşe Akgül Ortaokulu'nun penceresini yakan hırsızlar içeri girdi. Okul müdürü ve müdür yardımcısının odasının kapısını kırarak içeri giren hırsızlar, 3 adet dizüstü bilgisayar ve okula ait bir miktar parayı çaldı. Sabah saatlerinde okula gelen hizmetli, jandarmaya haber verdi. Okula gelen jandarma ekipleri incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

- Sakarya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:07 Kaynak: DHA

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