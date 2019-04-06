Son Dakika Haberleri: Pencereye Çıkan Çocuk Yürekleri Ağza Getirdi

Pencereye Çıkan Çocuk Yürekleri Ağza Getirdi

14 dakika önce

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir evin penceresine çıkan minik kız yürekleri ağza getirdi.

Pencereye Çıkan Çocuk Yürekleri Ağza Getirdi, System.String[]
DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir evin penceresine çıkan minik kız yürekleri ağza getirdi.

Gazhane Caddesi'nde bir binanın birinci katındaki evin penceresine çıkan minik kız çocuğu yürekleri ağızlara getirdi. Kız çocuğunu pencerede gören vatandaşlar ve evin çevresindeki esnaflar minik çocuğun eve girmesi için çok çaba sarf etmesi gözlerden kaçmadı. Buna rağmen minik kız, pencereden kendisine içeri girmesi için bağıranları seyretmekle yetindi. Yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenirken görüntüyü çeken vatandaşın; "İnsanlar çoluğunu çocuğunu nasıl sahipsiz bırakıyorlar. Bu çocuğun annesi nerede acaba" diyerek tepkisi de kameraya yansıdı. Bağrışmaları duyan annesinin çocuğu içeri aldığı öğrenildi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 08:37 Kaynak: İHA

Düzce, Güncel
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