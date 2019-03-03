Son Dakika Haberleri: Pencereye Çıkan Kediyi, İtfaiye İndirdi

Pencereye Çıkan Kediyi, İtfaiye İndirdi

25 dakika önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir apartmanın pencere mermerine çıkarak mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Pencereye Çıkan Kediyi, İtfaiye İndirdi, System.String[]
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir apartmanın pencere mermerine çıkarak mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Burhaniye ilçesinin Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan apartmandaki birinci katının pencere mermerine çıkan kedi, burada mahsur kaldı. Dairede kimsenin olmaması nedeniyle çevre sakinleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Evde kimse olmadığı için kedinin uzun süre fark edilmediği, susuz ve aç kaldığı için bitkin olduğu görüldü. İtfaiye erleri kediye sahip çıkarak karnını doyurdu daha sonra da kediyi serbest bıraktı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:14 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Balıkesir, Burhaniye, İtfaiye, 3. Sayfa
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