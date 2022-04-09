Pencereye sıkışan kedi kurtarıldı - Son Dakika
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Pencereye sıkışan kedi kurtarıldı

09.04.2022 09:52
Pencereye sıkışan kedi kurtarıldı

Samsun'da bodrum katında üstten açık bırakılan pencereden dışarı çıkmak isteyen kedi sıkıştı.

Samsun'da bodrum katında üstten açık bırakılan pencereden dışarı çıkmak isteyen kedi sıkıştı.

İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde yaşanan olayda, canı yandığı için agresif olan kedi vatandaşın montuyla tutarak çekmesi ile kurtarıldı. Kedi pencereden kurtulmasının ardından gözden kayboldu.

Kediyi kurtaran Fatih Sağlam, "Orada bir kadın 'pencerenin orada kedi sıkışmış. Sesini de duyuramıyor. Kurtarabilir misin' dedi. O evin altına girmiş. Birkaç gündür oradaymış, sesi geliyormuş. Çıksın diye camı açmışlar. Oradan çıkmaya çalışırken pencerenin arasına sıkışmış. O yüzden de agresifti. Montumla yaklaşarak kediyi tutup çıkardım. Kedide de bende de bir zarar olmadı" dedi. - SAMSUN

Pencereye sıkışan kedi kurtarıldı
Pencereye sıkışan kedi kurtarıldı

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İlkadım, Samsun, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pencereye sıkışan kedi kurtarıldı - Son Dakika


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