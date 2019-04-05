Son Dakika Haberleri: Pencereye Sıkışan Köpek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Pencereye Sıkışan Köpek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

1 saat önce

Şanlıurfa'da bir evin bodrum katındaki pencereye sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Pencereye Sıkışan Köpek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı, System.String[]
Şanlıurfa'da bir evin bodrum katındaki pencereye sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Direkli Mahallesi'nde bir evin bodrum katının penceresinde sıkışan köpeği fark eden mahalle sakinleri, kurtarmak için çalışma başlattı.

Köpeği kendi çabalarıyla kurtaramayan mahalleli, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Mahalleye gelen ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu pencerenin korkuluklarını keserek köpeği sıkıştığı yerden çıkardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:25 Kaynak: AA

Eyyübiye, Şanlıurfa, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elazığ'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem! Birçok İlde Hissedildi Yumurta Almaya Giden Kadın, Foseptiğe Düştü Türkiye Urfalı Minikleri Konuşuyor: Duyduk ki Ali Koç'un Parası Azalmış Son Dakika! AK Parti'den Ankara'daki Yeniden Sayımla İlgili Açıklama: Oyumuz Bin 807 Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 17:25:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pencereye Sıkışan Köpek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]