Pencereye Sıkışan Köpek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Şanlıurfa'da bir evin bodrum katındaki pencereye sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şanlıurfa'da bir evin bodrum katındaki pencereye sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Direkli Mahallesi'nde bir evin bodrum katının penceresinde sıkışan köpeği fark eden mahalle sakinleri, kurtarmak için çalışma başlattı.



Köpeği kendi çabalarıyla kurtaramayan mahalleli, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.



Mahalleye gelen ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu pencerenin korkuluklarını keserek köpeği sıkıştığı yerden çıkardı.

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