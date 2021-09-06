Pencşir'de yenilgiye uğrayan Tacik lider Ahmed Mesud direnmeye devam edeceklerini açıkladı - Son Dakika

Taliban güçlerinin Afganistan'ın Pencşir vilayetinde yenilgiye uğrattığı Tacik lider Ahmed Mesud direnişten vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Taliban'ın sabah saatlerinde Pençşir vilayetine hakim olmasından sonra, bir kısım savaşçısıyla bölgeden ayrılan Afganistan Ulusal Direniş Cephesi lideri Ahmed Mesud, Facebook üzerinden açıklama yaptı.

Mesud, dün başkent Kabil'deki Afganistan Alimler Şurası'nın taraflardan çatışmaları sonlandırmaları yönündeki çağrısına tam destek verdiklerini, buna karşın Taliban saldırılarının sürdüğünü belirtti.

Kendisine bağlı güçlerin direnmekten vazgeçmeyeceğini belirten Mesud, uluslararası toplumu Taliban'ın siyasi meşruiyet ve hak kazanmasında rolü olduğu gerekçesiyle uluslararası toplumu suçladı.

Taliban, 15 Ağustos'ta başkent de hakim olmasından sonra Pencşir vilayetindeki güçlerin de teslim olması için Mesud'un liderlik ettiği grupla müzakerelere başlamış ancak anlaşma sağlanamamıştı.