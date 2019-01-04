Pendik Açıklarında Bir Gemide Yangın Çıktı
52 dakika önce
Pendik açıklarında bir gemide çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.
Pendik
açıklarında bir gemide çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, bir gemide yangın çıktığı ihbarı üzerine Pendik sahiline polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri, geminin açıkta olması nedeniyle herhangi bir müdahalede bulunamadı. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından deniz polisi ve sahil güvenlik görevlilerine durum bildirildi.
Ekiplerin gemideki yangını kontrol altına almak için denizden müdahalesi sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:30 Kaynak: AA
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