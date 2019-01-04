Pendik Açıklarında Gemi Yangını
2 saat önce
İstanbul Pendik açıklarında Togo bayraklı bir kuru yük gemisinde sabah saatlerinde çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
İstanbul Pendik
açıklarında Togo
bayraklı bir kuru yük gemisinde sabah saatlerinde çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Gemide 15 mürettebat kurtarılırken, çalışmalar devam ediyor. Pendik açıklarında bir yük gemisinde yangın çıktı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait botlar da yangına müdahale etti. Yangına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte müdahale devam edilirken, geminin Togo Bayraklı
M/V Mark olduğu ve armatörünün Lübnan
uyruklu olduğu öğrenildi. Yangında gemide bulunan 15 mürettebat kurtarılarak hastaneye sevk edilirken, durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
(Aydemir Kadıoğlu
- Metin Başar/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:11 Kaynak: İHA
CHP'nin İstanbul'un 6 İlçesinde Mevcut Belediye Başkanlarını Aday Göstereceği Konuşuluyor
8 Yıl Önce Eşini Kaybeden İşçi Emeklisi, Sokaklara Astığı İlanla Eş Arıyor
Sokaklara Astığı İlanla Eş Arıyor
CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Horon Tepti, Salon Coştu