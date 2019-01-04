Son Dakika Haberleri: Pendik Açıklarında Gemi Yangını

Pendik Açıklarında Gemi Yangını

2 saat önce

İstanbul Pendik açıklarında Togo bayraklı bir kuru yük gemisinde sabah saatlerinde çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

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İstanbul Pendik açıklarında Togo bayraklı bir kuru yük gemisinde sabah saatlerinde çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Gemide 15 mürettebat kurtarılırken, çalışmalar devam ediyor. Pendik açıklarında bir yük gemisinde yangın çıktı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait botlar da yangına müdahale etti. Yangına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte müdahale devam edilirken, geminin Togo Bayraklı M/V Mark olduğu ve armatörünün Lübnan uyruklu olduğu öğrenildi. Yangında gemide bulunan 15 mürettebat kurtarılarak hastaneye sevk edilirken, durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(Aydemir Kadıoğlu - Metin Başar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:11 Kaynak: İHA

İstanbul, Bayraklı, Pendik, Güncel
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