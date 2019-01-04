Son Dakika Haberleri: Pendik Açıklarında Yanan Gemiyi Soğutma Çalışmaları Sürüyor

Pendik Açıklarında Yanan Gemiyi Soğutma Çalışmaları Sürüyor

58 dakika önce

Pendik açıklarında bir kuru yük gemisinde çıkan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Pendik açıklarında bir kuru yük gemisinde çıkan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Togo bandıralı Mark isimli kuru yük gemisinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Pendik sahiline polis, itfaiye ve Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, geminin açıkta olması nedeniyle herhangi bir müdahalede bulunamadı. Yangına, Kıyı Emniyeti yangın söndürme römorkörleri müdahale etti.

Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:02 Kaynak: AA

Togo, Pendik, Güncel
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