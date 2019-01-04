Pendik Açıklarında Yanan Gemiyi Soğutma Çalışmaları Sürüyor
58 dakika önce
Pendik açıklarında bir kuru yük gemisinde çıkan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
Pendik
açıklarında bir kuru yük gemisinde çıkan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Togo
bandıralı Mark isimli kuru yük gemisinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Pendik sahiline polis, itfaiye ve Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri, geminin açıkta olması nedeniyle herhangi bir müdahalede bulunamadı. Yangına, Kıyı Emniyeti yangın söndürme römorkörleri müdahale etti.
Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:02 Kaynak: AA
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