Son Dakika Haberleri: Pendik Açıklarında Yanan Gemiyi Söndürme Çalışmaları Sürüyor

Pendik Açıklarında Yanan Gemiyi Söndürme Çalışmaları Sürüyor

1 saat önce

Pendik açıklarında yanan gemiyi söndürme çalışmaları sürüyor Togo Bayraklı gemide bulunan 15 mürettebat kurtarıldıİSTANBUL - Pendik açıklarında Togo bayraklı bir kuru yük gemisinde sabah saatlerinde çıkan yangın soğutma çalışmaları devam ediyor.

Pendik açıklarında yanan gemiyi söndürme çalışmaları sürüyor
Togo Bayraklı gemide bulunan 15 mürettebat kurtarıldı

İSTANBUL - Pendik açıklarında Togo bayraklı bir kuru yük gemisinde sabah saatlerinde çıkan yangın soğutma çalışmaları devam ediyor. Gemide 15 mürettabat kurtarılırken, çalışmalar devam ediyor.
Pendik açıklarında bir yük gemisinde yangın çıktı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait; botlar hemen yangına müdahale etti. Yangına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte müdahale devam ediyor. Gemi Togo Bayraklı M/V Mark, olduğu ve armatörünün Lübnan uyruklu olduğu öğrenildi. Yangında gemide bulunan 15 mürettebat kurtarılarak hastaneye sevk edilirken, durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:39 Kaynak: İHA

Bayraklı, Togo, Pendik, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Pendik'te Yük Gemisinde Korkutan Yangın! 15 Kişilik Mürettebat Polis Botuyla Tahliye Edildi Antalya'da Çevreye Rastgele Ateş Eden Kişi Özel Harekat Polisleri Tarafından Yakalandı

Manisa'da 'Swinger' Yöntemi ile Fuhuş Yaptıkları Tespit Edilen 18 Kişi Gözaltına Alındı Polis Memuru, Yaralı Şahinin Üzerine Yeleğini Örttü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 11:07:36. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pendik Açıklarında Yanan Gemiyi Söndürme Çalışmaları Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]