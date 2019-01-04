Pendik Açıklarında Yanan Gemiyi Söndürme Çalışmaları Sürüyor
1 saat önce
Pendik açıklarında yanan gemiyi söndürme çalışmaları sürüyor Togo Bayraklı gemide bulunan 15 mürettebat kurtarıldıİSTANBUL - Pendik açıklarında Togo bayraklı bir kuru yük gemisinde sabah saatlerinde çıkan yangın soğutma çalışmaları devam ediyor.
Pendik
açıklarında yanan gemiyi söndürme çalışmaları sürüyor Togo Bayraklı
gemide bulunan 15 mürettebat kurtarıldı
İSTANBUL - Pendik açıklarında Togo bayraklı bir kuru yük gemisinde sabah saatlerinde çıkan yangın soğutma çalışmaları devam ediyor. Gemide 15 mürettabat kurtarılırken, çalışmalar devam ediyor.
Pendik açıklarında bir yük gemisinde yangın çıktı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait; botlar hemen yangına müdahale etti. Yangına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte müdahale devam ediyor. Gemi Togo Bayraklı M/V Mark, olduğu ve armatörünün Lübnan
uyruklu olduğu öğrenildi. Yangında gemide bulunan 15 mürettebat kurtarılarak hastaneye sevk edilirken, durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:39 Kaynak: İHA
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