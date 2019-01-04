Son Dakika Haberleri: Pendik Açıklarındaki Yük Gemisi Yanıyor (1)

Pendik Açıklarındaki Yük Gemisi Yanıyor (1)

1 saat önce

PENDİK açıklarında bir yük gemisi yanıyor.

Pendik Açıklarındaki Yük Gemisi Yanıyor (1), System.String[]
PENDİK açıklarında bir yük gemisi yanıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla alevlerin yükseldiği görülen "Mark" adlı yük gemisinde söndürme çalışmaları ile müdahale edilirken, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Gemide başlayan ve sebebi henüz belirlenemeyen yangını söndürme çalışmalar devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:22 Kaynak: DHA

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