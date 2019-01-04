Pendik Açıklarındaki Yük Gemisi Yanıyor (2)

PENDİK açıklarında bir yük gemisi yanıyor.

PENDİK açıklarında bir yük gemisi yanıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla alevlerin yükseldiği görülen "Mark" adlı yük gemisinde söndürme çalışmaları ile müdahale edilirken, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Gemide başlayan ve sebebi henüz belirlenemeyen yangını söndürme çalışmalar devam ediyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Pendik'te Yük Gemisinde Korkutan Yangın! 15 Kişilik Mürettebat Polis Botuyla Tahliye Edildi

Son Dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Adli Kontrol Kararına Yaptıkları İtiraz Reddedildi

Son Dakika! GSS ve SGK Prim Borçlarını Yapılandıranların Son Ödeme Tarihi 28 Şubat'a Kadar Uzatıldı

Son Dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Paralı Poşet Açıklaması: Kullanım Yüzde 50 Azaldı