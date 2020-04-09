Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmete açıldı - Son Dakika

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Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmete açıldı
6 saat önce
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 829 sismik izolatörle güçlendirilen Marmara Araştırma Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hizmete açıldığını duyurdu.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 829 sismik izolatörle güçlendirilen Marmara Araştırma Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hizmete açıldığını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "829 sismik izolatörle güçlendirilen Marmara Araştırma Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenilenen özellikleriyle hizmete açıldı. 60 odası yoğun bakıma ayrılan hastanemiz, toplamda 535 yatak kapasitesine sahip. Milletimize hayırlı olsun" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 12:36 Kaynak: DHA
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