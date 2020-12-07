Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

07.12.2020 23:37
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı, System.String[]

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Cin, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

İletisinde, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirten Cin, "Eşim ve kızlarımla birlikte evimizde tedavi oluyoruz. Genel durumumuz, hamdolsun iyi. Cenabıhak bütün hastalarımıza şifa versin. Selam ve sağlık hepimizin üzerine olsun." ifadelerini kullandı.

Ahmet Cin, Twitter, Pendik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika


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