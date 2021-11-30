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Pendik Belediye Başkanı Cin, KİPTAŞ'ın lüks proje için ilçe belediyesinden ruhsat almadığını açıkladı - Son Dakika

Pendik Belediye Başkanı Cin, KİPTAŞ'ın lüks proje için ilçe belediyesinden ruhsat almadığını açıkladı

30.11.2021 15:31

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın bugüne kadar ilçede yaptığı tüm projeler için kendilerinden ruhsat aldığını belirterek, son yapılan lüks proje için ise başvuruda bulunmadığını söyledi.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın bugüne kadar ilçede yaptığı tüm projeler için kendilerinden ruhsat aldığını belirterek, son yapılan lüks proje için ise başvuruda bulunmadığını söyledi.

Cin, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, geçtiğimiz cumartesi günü temeli atılan İBB iştiraki KİPTAŞ'ın 140 bin metrekarelik gelir getirici inşaat projesi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Çamçeşme Mahallesi'ndeki temel atma töreninde kendisini hedef aldığını ifade eden Cin, tek istediğinin gerçeklerin ortaya çıkması olduğunu kaydetti.

Projenin, Pendik sınırlarında lüks standartlarda gelir elde etmek üzere yapıldığını bildiren Cin, İBB'nin Pendik Belediyesi'ni yok sayarak teamüllere aykırı şekilde KİPTAŞ'a ruhsat verdiğini belirtti.

KİPTAŞ'ın Pendik sınırlarında daha önce 15 proje gerçekleştirdiğini ve bunların ruhsatlarını Pendik Belediyesi'nden aldığını anlatan Cin, "İBB Mesken Müdürlüğü de Pendik sınırlarında yapılan bütün inşaatlarının ruhsatlarını belediyemizden aldı. Sayın İmamoğlu döneminde de İBB bizden 2 ruhsat aldı. Bunlar, mevzuata uygun olarak düzenlenip kendilerine verildi. Çamçeşme'deki lüks proje, sosyal konut olmadığına göre bu projenin de ruhsatını bizden almalılar, fakat almadılar. İstemediler bile. Bu Pendik'i yok saymaktır ve Pendik'in hakkını yemektir. Başkan bey rahatsız olsa da Pendik'in hakkını her ortamda arayacağız. Bu istismardır, hakka tecavüzdür." ifadelerini kullandı.

Cin, İmamoğlu'nun söz konusu temel atma programında, Pendik Belediyesince kamu yararına kurulmuş olan bir derneğe tahsis edilen yerin amacına uygun kullanılmadığını öne sürüp tehditvari bir üslupla kendilerini suçlamasını esef karşıladıklarını dile getirdi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun üslubunu üzüntüyle karşıladıklarını ifade eden Cin, şöyle konuştu:

"KİPTAŞ, İBB, Pendik Belediyesi ve bir vakıf arasında, halkın doğrudan faydalandığı bir hizmet için iş birliği yapıldı. Başkan bu iş birliğinden rahatsız olmuş. Bu iş birliğini bir suçmuş gibi söylüyor. Bu iş de dönemimizde yapılan bütün diğer işler gibi vatandaşımızın menfaati için yapılmıştır. Ortadadır, gizlisi saklısı yoktur. Başkan beye tavsiye ediyorum, bu işbirliklerine de sahip çıksın. Suçmuş gibi göstermekten vazgeçsin. Tehditvari konuşmasıyla ilgili de çalışmaları görmek isterse kendisini davet ediyorum, gelsin, birlikte gidelim nelerin yapıldığını ve halka nasıl bir hizmet verildiğini hep beraber görelim."

"Pendik'e saygısızlık yapılmasını sineye çekemeyiz"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı konuşmada, kendisinin itibarına yönelik bir saldırı yapıldığını iddia etmesini de değerlendiren Cin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Belediye Başkanının hem başkan hem kişi olarak itibarı yanımızda saklıdır. Ancak, söz konusu olan kişisel bir mesele değil, kişisel bir itibar meselesi hiç değildir. Sayın Başkan'ın itibarı gibi bizim de kurumumuzun da itibarı var. Saygı ve itibar isteyen öncelikle saygı gösterecek. Pendik'te 140 bin metrekare inşaat projelendireceksiniz ve biz bunu zabıta denetiminde öğreneceğiz. Saygı bunun neresinde? Pendik'i yok sayarak, Pendik'e ve belediyemize saygısızlık yapılmasını sineye çekemeyiz. Kendisini bir defa sukunete davet ediyoruz, rasyonel düşünmeye ve hareket etmeye, kibirden uzak durmaya ve hizmette adalete davet ediyoruz, kendisinden başka bir isteğimiz yoktu çünkü, bunları yapsa yeterlidir."

İmamoğlu'nun kendisine yönelik ithamlarını da gazetecilerle paylaşan Cin, ilçede geçmiş dönemde yapılan ancak hak sahiplerine teslim edilmeyen konutlar olduğunu aktardı.

Pendik Belediye Başkanı Cin, "Başkan bey dertlenecekse, 2,5 yılda, hazır teslim aldıkları halde, vatandaşa teslim edemedikleri hazır konutlarla ilgili dertlensin. AK Parti döneminde, Pendik'teki gecekondu sahiplerine verilmek üzere 432 konutun inşaatı tamamlandı. Bu konutların hak sahiplerine teslimi gerekiyor. Sayın başkanın, başkanlığının üzerinden 2,5 yıl geçti, hiçbir hak sahibine evini teslim etmediler üstelik bu konutları, kiraya vermek istediklerini biliyoruz. Teslim edin vatandaşlarımızın hakkını. Başkan bey, ilçelere eşit hizmetten bahsediyor. Hizmet yok ki neyin eşitliği olsun. Buna itiraz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Pendik Belediye Başkanı Cin, KİPTAŞ'ın lüks proje için ilçe belediyesinden ruhsat almadığını açıkladı
Pendik Belediye Başkanı Cin, KİPTAŞ'ın lüks proje için ilçe belediyesinden ruhsat almadığını açıkladı
Pendik Belediye Başkanı Cin, KİPTAŞ'ın lüks proje için ilçe belediyesinden ruhsat almadığını açıkladı
Pendik Belediye Başkanı Cin, KİPTAŞ'ın lüks proje için ilçe belediyesinden ruhsat almadığını açıkladı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pendik Belediye Başkanı Cin, KİPTAŞ'ın lüks proje için ilçe belediyesinden ruhsat almadığını açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendik Belediye Başkanı Cin, KİPTAŞ'ın lüks proje için ilçe belediyesinden ruhsat almadığını açıkladı - Son Dakika
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