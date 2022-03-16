Pendik Belediyesi ilçe merkezindeki çınarların bakımına başladı - Son Dakika
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Pendik Belediyesi ilçe merkezindeki çınarların bakımına başladı

16.03.2022 12:02
Pendik Belediyesi ilçe merkezindeki çınarların bakımına başladı

İstanbul Pendik Belediyesi ilçedeki 242 asırlık çınar ağacına bakım ve rehabilitasyon çalışması yürütüyor.

İstanbul Pendik Belediyesi ilçedeki 242 asırlık çınar ağacına bakım ve rehabilitasyon çalışması yürütüyor.

Pendik Çarşı ve çevresinde bulunan 242 asırlık çınar ağacının budama, restorasyon, rehabilitasyon ve gübreleme çalışmalarına başlandı.

Bakım çalışması ile tedaviye yönelik kovuk alanlar, mantarlar, çürümüş kısımlar, dal kırıklığı olan pürüzlü ve benzeri yüzeyler kazınıp temizlenerek ağaçların daha uzun ve sağlıklı yaşamalarına destek olunacak.

Pendik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Hami Atan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışma kapsamında ağaçların gövdesinin yaşamasına engel olacak taş, moloz, bordür gibi parçaları temizlediklerini söyledi.

Ağaçların gövdesine dış etkenlere karşı koruma amaçlı katran sürdüklerini anlatan Atan, "Geçtiğimiz sezon ağaçlarımızı gençleştirme budaması yaptık. Bu sezon da şekil budaması yaparak gelecek nesillere daha sağlıklı olarak çınarlarımızı emanet etmiş oluyoruz." dedi.

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Rehabilitasyon, Pendik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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