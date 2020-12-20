Pendik Belediyesi ile İBB arasında konteyner tuvalet gerginliği - Son Dakika

Pendik Belediyesi ile İBB arasında konteyner tuvalet gerginliği

20.12.2020 15:29
Pendik Belediyesi ile İBB arasında konteyner tuvalet gerginliği, System.String[]

PENDİK'te dün ilçe belediyesinin cadde üzerine koyduğu konteyner tuvalet, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırıldı.

PENDİK'te dün ilçe belediyesinin cadde üzerine koyduğu konteyner tuvalet, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırıldı. Pendik Belediyesi ise, TIR'a yüklenen tuvaletin götürülmemesi için çöp kamyonlarıyla yolu kapattı.

Olay Pendik Üst Kaynarca Tevfik İleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vatandaşların talepleri üzerine Pendik Belediyesi tarafından dün cadde kenarına konteyner tuvalet konuldu. Bugün caddeye gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise idarelerinde olan caddede yapılan işlemler için kendilerinden izin alınmadığını söyleyerek konteyner tuvaleti kaldırmak istedi. TIR'a yüklenen konteynerin götürülmesini istemeyen Pendik Belediyesi ise çöp kamyonlarıyla yolu kapattı. Bir süre sonra Pendik Belediyesi yetkilileri yolu açtı ve TIR'a yüklenen konteyner Pendik AKOM alanına götürüldü.

"KONTEYNERİ GENEL ANLAMDA İHTİYAÇ OLDUĞU İÇİN İSTEMİŞTİK"

Bir vatandaş, "Büyükşehir Belediyesi bizi çok mağdur etti. İşe gidip gelirken, iş dönüşünde pazara giderken kullanıyorduk. Çok güzel bir iş yaptı Pendik Belediyesi buraya. Ama şu anda bunu kaldırıyorlar. Niye kaldırdıklarını anlamış değilim. Konteyneri genel anlamda ihtiyaç olduğu için istemiştik. 1993'ten beri burada oturuyoruz. Bu adamlar işe giderken, iş dönüşü kahvelere dadanıyor. Kahveci sokmuyor kahvelere tuvalet ihtiyacından dolayı." dedi.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN MÜSAADE ALINMASI GEREKİYOR"

İBB'de yol bakım görevlisi olarak çalışan Temel Öner ise "Burası Büyükşehir Belediyesi'ne ait ana arter. Burada yapılan her şey için Büyükşehir Belediyesi'nden müsaade alınması gerekiyor. Ancak Pendik Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ile yazışmadan bu tuvaleti ana arterin üzerine koymuş. Var olan esnafın tamamı bundan rahatsız. Ne kanuna ne usule uygun bir davranış. Eğer böyle bir şey varsa İBB yönetimiyle gerekli görüşmeler yapılır. Ona göre uygun görülürse konulur, bu durumu yaşamayız. Biz gerekli uygulamayı yaptık. Kaldırdık tuvaleti ama Pendik ilçe belediyesi yolu kesmiş, çıkışımıza engel oluyor" diye konuştu.


- İstanbul
Pendik Belediyesi ile İBB arasında konteyner tuvalet gerginliği
Pendik Belediyesi ile İBB arasında konteyner tuvalet gerginliği
Pendik Belediyesi ile İBB arasında konteyner tuvalet gerginliği
Pendik Belediyesi ile İBB arasında konteyner tuvalet gerginliği
Pendik Belediyesi ile İBB arasında konteyner tuvalet gerginliği
Pendik Belediyesi ile İBB arasında konteyner tuvalet gerginliği
Pendik Belediyesi ile İBB arasında konteyner tuvalet gerginliği
Pendik Belediyesi ile İBB arasında konteyner tuvalet gerginliği
Pendik Belediyesi ile İBB arasında konteyner tuvalet gerginliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Kamera, Pendik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pendik Belediyesi ile İBB arasında konteyner tuvalet gerginliği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Arsenal, Yusuf Yazıcı için sezon sonunda transfer girişimlerine başlayacak Vazife malulü sağlık çalışanları ile yakınları için; maaş, eğitim, konut ve ulaşım yardımları yapılacak DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in kaç maç ceza alacağını duyurdu 32 fabrika binasının inşa edildiği Van tekstilin yeni üssü oluyor! Binlerce kişi istihdam edilecek Çok sayıda kedinin kaybolduğu Muğla'da satanist paniği! "Ayin için sürekli telefon açıyorlar" Vatandaşlar şikayet etti, Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Elektronik ticaretle ilgili yeni düzenleme geliyor ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası
Başkent derbisinde Gençlerbirliği ile Ankaragücü yenişemedi Başkent derbisinde Gençlerbirliği ile Ankaragücü yenişemedi         
15:37
İncir ihracatı yapacağını söyleyen terzi 100 kişiden 20 milyon lira toplayarak ortadan kayboldu İncir ihracatı yapacağını söyleyen terzi 100 kişiden 20 milyon lira toplayarak ortadan kayboldu         
14:31
Koronavirüs mutasyona uğradı, Hollanda İngiltere'den uçuşları durdurdu! DSÖ alarm durumuna geçti Koronavirüs mutasyona uğradı, Hollanda İngiltere'den uçuşları durdurdu! DSÖ alarm durumuna geçti         
14:22
Evlenmeye karar veren çift, online kız isteme merasimi düzenledi Evlenmeye karar veren çift, online kız isteme merasimi düzenledi         
13:43
74 yıldır fıçı yapıyor! 14 yaşında başladığı mesleğini damadı ve torunuyla birlikte yürütüyor 74 yıldır fıçı yapıyor! 14 yaşında başladığı mesleğini damadı ve torunuyla birlikte yürütüyor         
12:45
Songül Karlı'yı dolandıran eski eşi gözaltına alındı Songül Karlı'yı dolandıran eski eşi gözaltına alındı         
12:10
Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı         
11:30
Eşine Eşine "Seni çok yalnız bıraktım, beni affet" mesajı atan polis memuru, evinde ölü bulundu         
11:15
'Kenan Komutan' koronaya karşı! Limon suyu ile kolonyayı karıştırdı, 'Kenan Komutan' koronaya karşı! Limon suyu ile kolonyayı karıştırdı, "Kovid-19'u öldürüyorum" dedi         
10:38
Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor         
09:51
Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı         
09:21
Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor         
07:54
Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı         
21:02
Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar         
19:09
Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı         
18:47
Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu         
17:23
Karı-kocanın korona tartışması karakolda bitti! Karı-kocanın korona tartışması karakolda bitti! "Sen de pozitif olacaksın" deyip yüzüne tükürmüş         
09:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2020 15:51:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pendik Belediyesi ile İBB arasında konteyner tuvalet gerginliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei