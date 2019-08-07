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Pendik Belediyesi Spor Okulları'ndan Milli Takım'a

1 saat önce

Pendik Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ali Ekrem Yılmaz, Ankara'da düzenlenen Gençler Milli Takım seçmesi müsabakalarında birinci oldu.

Pendik Belediyesi Spor Okulları'ndan Milli Takım'a, System.String[]
Pendik Belediyesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü sporcusu Ali Ekrem Yılmaz, Ankara'da düzenlenen Gençler Milli Takım seçmesi müsabakalarında birinci oldu. Genç sporcu, İspanya'da yapılacak Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası Milli Takım seçme müsabakaları 2-6 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da yapıldı. Pendik Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ali Ekrem Yılmaz, +78 kiloda yaptığı 5 maçı da kazanarak finale çıktı. Finalde de rakibini yenen genç sporcu, Avrupa Şampiyonası'na direkt katılma hakkı elde etti. Sporcu, Ekim ayında İspanya'da düzenlenecek olan Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye adına madalya kazanmak için mücadele edecek.
PENDİK BELEDİYESİ SPOR OKULLARI'NDAN YETİŞTİ 16 yaşındaki genç sporcu, 2015 yılından itibaren tekvando temel eğitimi başlatan Pendik Belediyesi Spor Okulları'ndan yetişti. Ali Ekrem Yılmaz gibi 4 yıllık süreçte bu okuldan yetişip Pendik Belediyesi Spor Kulübü bünyesine katılan sporculardan 5'i Milli Takım'a girme başarısı gösterdi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:20 Kaynak: İHA
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