Son Dakika Haberleri: Pendik Belediyesi TEKNOFEST'te yerini aldı
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Pendik Belediyesi TEKNOFEST'te yerini aldı

2 saat önce

Pendik Belediyesi TEKNOFEST'te yerini aldıİSTANBUL - Pendik Belediyesi TEKNOFEST'te yerini aldı.

Pendik Belediyesi TEKNOFEST'te yerini aldı

İSTANBUL - Pendik Belediyesi TEKNOFEST'te yerini aldı. Gençlerin projelerini geliştirmek için kurulan Bilim Merkezi standına çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Pendik Belediyesi Bilim Merkezi standı ile TEKNOFEST'te yerini aldı. Gençlerin projelerini geliştirmek için kurulan Bilim Merkezi standına çocuklar yoğun ilgi gösterirken Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin TEKNOFEST'in önemine değindi. Başkan Cin, festivale stant kurarak gençlere yönelik bilim merkezleri hakkında bilgi ile geliştirilen projeleri aktarmak istediklerini söyledi. Ayrıca öğrenciler için kurulan oyun alanlarında minikler ressam robot yaptı.

"Gençler için önemli bir organizasyon"

Gençlere geliştirilen projeleri aktarmak istediklerini belirten Başkan Cin, "Ben de gezince TEKNOFEST' in ne kadar büyük olduğunu daha iyi anladım. Biz de buraya bir stant kurarak gençlerimize yönelik bilim merkezlerimiz vardı orada geliştirilen projeleri aktarmak istedik. Dolayısıyla güzel bir gün geleceğimizle ilgili önemli gelişmelere imza atacak bir projedir. Bu organizasyonları yapan tüm paydaşlara çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin geleceği ve gençler için önemli bir organizasyon" diye konuştu.

Pendik Belediyesi TEKNOFEST'te yerini aldı

Ahmet Cin, Pendik, Genel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:32 Kaynak: İHA
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