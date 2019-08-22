Son Dakika Haberleri: Pendik Belediyesi, yatırım değeri yüksek iki adet tarımsal arsayı satışa çıkardı
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Pendik Belediyesi, yatırım değeri yüksek iki adet tarımsal arsayı satışa çıkardı

1 saat önce

Pendik Belediyesi, Kurtdoğmuş Mahallesi sınırları içinde yatırım değeri yüksek iki adet tarımsal arsayı ihale yoluyla satışa çıkardı.

Pendik Belediyesi, yatırım değeri yüksek iki adet tarımsal arsayı satışa çıkardı, System.String[]

Pendik Belediyesi, Kurtdoğmuş Mahallesi sınırları içinde yatırım değeri yüksek iki adet tarımsal arsayı ihale yoluyla satışa çıkardı. Biri 10 bin 360 metrekare, diğeri ise 19 bin 280 metrekare büyüklüğündeki iki arsa hayvancılık ve organik tarım yapmaya elverişli nitelik taşıyor.


Tarımsal alan içinde kalan Kurtdoğmuş 0 Ada 633 Parsel ve Kurtdoğmuş 0 Ada 651 Parsel, Pendik Belediyesi tarafından ihale usulüyle satılacak. 651 sayılı parsel üzerinde geçen yıl Pendik Belediyesi tarafından inşa edilen bir adet idari bina ve toplam 1000 adet küçükbaş hayvan kapasiteli iki adet kuzu ağılı da yer alıyor.


1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmayan arsalar, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre de orta mesafeli koruma kuşağında Tarımsal Niteliği korunacak alanda yer alıyor. Birbirine bitişik iki parselde de 0,05 oranında yapılaşma izni bulunuyor.


İki arsa 14 milyon 504 bin liraya ihaleye giriyor


10 bin 360 metrakere büyüklüğündeki 0 Ada 633 Parsel 4 milyon 144 bin lira muhammen bedelle satışa sunulacak. 19 bin 280 metrekare büyüklüğündeki 0 Ada 651 parsel ise 10 milyon 360 bin muhammen bedelle ihaleye girecek. İhale 04.09.2019 Çarşamba günü saat 10.30'da Pendik Belediyesi Merkez binasında yapılacak. - İSTANBUL

Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:37 Kaynak: İHA
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