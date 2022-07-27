İstanbul'da Ahmet Çalık Spor Kompleksi'nin açılışı yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da Ahmet Çalık Spor Kompleksi'nin açılışı yapıldı

27.07.2022 17:51
İstanbul'da Ahmet Çalık Spor Kompleksi'nin açılışı yapıldı

Pendik Belediyesince yaptırılan ve ocak ayında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ın adı verilen spor kompleksi törenle açıldı.

Pendik Belediyesince yaptırılan ve ocak ayında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ın adı verilen spor kompleksi törenle açıldı.

Ahmet Çalık Spor Kompleksi'nin açılışına, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Vedat Demiröz, AK Parti milletvekilleri Erol Kaya, Semiha Ekinci, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Ahmet Çalık'ın ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Erkan Kandemir, Ahmet Çalık'ın ailesine çok güzel bir evlat yetiştirdikleri için teşekkür ederek, "AK Parti belediyeciliğinin nakış nakış işlendiği ilçelerimizden biri Pendik. Ahmet Başkanım, siyasi duruşu, aşkı, Pendik sevdasıyla bayrağı bir başka yere taşıyor. Çok kısa zamanda, 3 senede 3-4 spor kompleksi açılışı yapıyoruz. AK Parti, insanı merkeze alarak siyaset yapmaya devam edecek." dedi.

Gayret göstermeye, mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Kandemir, genel merkezden tüm Türkiye'deki çalışmaları dikkatle izlediklerini söyledi.

Kandemir, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, belediyecilikten geldiği için bir başka göz, bir başka terazi ile bakar belediye çalışmalarına. Pendik, bizim parlayan yıldızlarımızdan biri. Onun için Pendik de zaten sahip çıktı AK Parti'ye. İnşallah bundan sonra da Pendikli hemşehrilerimizin AK Parti siyasetine, AK Parti belediyeciliğine sahip çıkacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Spor komplekslerini artıracaklarını ve milletle bir araya gelerek gönüllere temas edecek işler yapmaya devam edeceklerini anlatan Kandemir, "İnşallah 2023 seçimlerinde de bunun karşılığını bir kez daha göreceğiz. Milletimizin vicdanı, terazisi doğru yeri işaret etmiştir. Yine o terazi işin hakkını verecektir." dedi.

Spor alanındaki başarılar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de ülke genelinde spor tesislerindeki artışı herkesin gördüğünü, tesislerin yenilenmesiyle Türkiye'nin uluslararası yarışmalarda büyük başarılar kazanmaya başladığını söyledi.

En son Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'nin toplamda ikinci olduğunu ifade eden Demiröz, "Müsabakalara gelirseniz, geçmişte hiç kazanmadığımız atletizmde, yüzmede, eskrimde, okçulukta, voleybolda, basketbolda çok büyük başarılar elde ettiğimizi görürsünüz. Bu, AK Parti'nin gençlere, sporumuza ve ülkemize yaptığı katkılardan sadece bir kısmı." diye konuştu.

Demiröz, yaşanan ekonomik sıkıntıların dünyanın içinden geçtiği iki yıllık pandemi sürecinin etkileri olduğunu vurgulayarak, "Tüm dünya bununla mücadele ediyor, biz de mücadele ediyoruz. Çok az kaldı, sabredeceğiz. Biz gayret edeceğiz, sizler sabredeceksiniz. En kısa zamanda inşallah bu ekonomik sıkıntıyı aşacağız. 4 milyon hane tespitimiz var. Bunlara en kısa zamanda direkt yardımcı olunacak ve onların gelir seviyesi de yükseltilerek inşallah enflasyonla mücadelemiz devam edecek. Daha çok üreteceğiz, satacağız, kazanacağız ve ekonomide başarılı duruma geleceğiz." ifadelerini kullandı.

"Daha çok çalışacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'te tekrar seçileceğini ve 20 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti'nin tekrar idarenin başına getirileceğini kaydeden Demiröz, "Türkiye'nin dünya arenasındaki yerinin devam etmesi ve daha da ileri gitmesi için yönetimde AK Parti'nin devam etmesi gerekiyor. Bu nedenle daha çok çalışacağız, üreteceğiz ve Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ülkesi arasına getireceğiz." dedi.

AK Parti İl Başkanı Kabaktepe de çok anlamlı ve önemli bir açılışta olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Spor bir insana nasıl bir kimlik ve karakter kazandırabilir? denildiğinde verilebilecek en güzel cevaplardan biri Ahmet kardeşimizdir. Kendisine rahmet, ailesine sabır diliyoruz. Eser ve hizmet siyaseti, AK Parti'nin temellerinden biridir. Bu açılışlar devam edecek. Bir halk ekmek fabrikası açılıyor, fabrikanın yüzde 75-80'i AK Parti döneminde bitiyor, bundan bahsedilmemesi garip bir durum. Tesisin açılmasında 'ben yaptım' edasıyla caka satmaları da aldatma, algı siyasetinin kendisidir."

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Sporu seven biri olarak yakından takip ettiğimiz, karakterli, başarılı bir kardeşimizdi. Spor kompleksine ismini vererek açılışı gerçekleştirmek istedik." dedi.

Dua edilmesinin ardından kompleksin açılışı gerçekleştirildi.

Toplam 2 bin 615 metrekarelik alana sahip komplekste fitness salonu, pilates salonu, minder sporları salonu ve basketbol salonu yer alıyor.

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Kaynak: AA

AK Parti, Türkiye, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Ahmet Çalık Spor Kompleksi'nin açılışı yapıldı - Son Dakika

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