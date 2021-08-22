PENDİK D-100'DE MOTOSİKLETLİLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU - Son Dakika

PENDİK D-100 Karayolu'nda motosiklet sürücüsünün, arkadaşının bozulan motosikletine ayağıyla iterek destek verdi. 2 motosikletlinin bu tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Pendik D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, arkadaşının bozulan motosikletine ayağıyla iterek destek verdi. 19 Ağustos Perşembe günü iki motosikletlinin tehlikeli yolculuğu bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.