Pendik D-100'de ticari araç alev alev yandı - Son Dakika

PENDİK D-100 Karayolu'nda ticari araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan araç olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Pendik D-100 Karayolu Kaynarca Mevkii Kadıköy istikametinde seyir halindeki bir ticari araçta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti. Alev alev yanan araç cep telefonu kameralarına yansıdı.