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Pendik D-100'de ticari araç alev alev yandı - Son Dakika

Pendik D-100'de ticari araç alev alev yandı

13.12.2021 21:28
Pendik D-100'de ticari araç alev alev yandı

100 Karayolu'nda ticari araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

PENDİK D-100 Karayolu'nda ticari araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan araç olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Pendik D-100 Karayolu Kaynarca Mevkii Kadıköy istikametinde seyir halindeki bir ticari araçta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti. Alev alev yanan araç cep telefonu kameralarına yansıdı.


Pendik D-100'de ticari araç alev alev yandı
Pendik D-100'de ticari araç alev alev yandı
Pendik D-100'de ticari araç alev alev yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, D-100 Karayolu, Tragger, Pendik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pendik D-100'de ticari araç alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendik D-100'de ticari araç alev alev yandı - Son Dakika
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