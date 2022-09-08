İSTANBUL-PENDİK'TE MİNİBÜS KAMYONETE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika
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İSTANBUL-PENDİK'TE MİNİBÜS KAMYONETE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

08.09.2022 06:43

PENDİK, D-100 Karayolu'nda ilerleyen sebze yüklü minibüs, kamyonete arkadan çarptı.

PENDİK, D-100 Karayolu'nda ilerleyen sebze yüklü minibüs, kamyonete arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından minibüste sıkışanlar, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

Kaza, saat 04.45 sıralarında D-100 Karayolu Pendik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DG 5983 plakalı minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, Ankara istikametine seyreden Selami Özay Çevik idaresindeki 34 AZ 7549 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet sürücüsü yola savrulurken, kamyonet yan yattı. Minibüste bulunan 3 kişi ise araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Minibüs içerisinde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Minibüsten çıkarılan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kamyonet sürücüsü de ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafiğe kapandı. Trafik akışı bir süre yan yoldan sağlandı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, İtfaiye, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-PENDİK'TE MİNİBÜS KAMYONETE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-PENDİK'TE MİNİBÜS KAMYONETE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika
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