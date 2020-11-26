Son dakika haberleri | Pendik'te 24 kişiye maske cezası - Son Dakika

Son dakika haberleri | Pendik'te 24 kişiye maske cezası

26.11.2020 14:15
Son dakika haberleri | Pendik'te 24 kişiye maske cezası, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından dün akşam yayınlanan genelge ile yoğunlaştırılmış koronavirüs denetimleri başladı.

İÇİŞLERİ  Bakanlığı tarafından dün akşam yayınlanan genelge ile yoğunlaştırılmış koronavirüs denetimleri başladı. Pendik'te maske takmayan veya maskesini yanlış takan 24 kişiye toplam 21 bin 600 lira ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından dün akşam 81 il valiliğine gönderilen genelge ile 26-29 Kasım tarihlerinde dört gün boyunca vatandaşların yoğun olduğu yerlerde ve toplu ulaşımda yoğunlaştırılmış denetimler yapılacak. Denetimler kapsamında Pendik'te trafiğe kapalı Gazipaşa Caddesi'nde maskesiz gezen ve maskesi çene altında olan kişilere yönelik denetim yapıldı. Toplu alanlarda kurallara uymayan ve maske takmayan 24 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde toplam 21 bin 600 lira ceza kesildi. Caddede maskesini takmayan bazı vatandaşların polis denetimini görünce veya kameraları görünce maskelerini taktıkları görüldü.

NEFES ALAMIYORUM O YÜZDEN MASKEMİ ÇENEMİN ALTINA GETİRDİM

Maskesi çene altında olması nedeniyle ceza kesilen bir kişi polis ekipleriyle yaşadığı diyalog kameraya yansıdı. Vatandaş 'Ben astım hastasıyım. Maskemi aşağı indirdim ama takılıydı. Ağzımdan nefes de mi almayayım? Maskem takılıydı. Nefes alamıyorum arada sırada o yüzden çene altıma getiriyorum maskemi öyle nefes alıyorum" dedi. Polis ekipleri ise ""Aşağıdan yukarıya gelirken maskeniz çene altındaydı. Maskeniz ağızınızda takılı değildi.' diyerek cezai işlem uyguladı.

MASKESİZ DOLAŞAN BİR VATANDAŞ POLİSE BİR MASKE VERİRSENİZ TAKARIM, DEDİ

Polis ekiplerinin durdurarak "Toplu alanlarda maske takılması gerektiğini biliyor musunuz? " diye sorduğu maskesiz vatandaş, "Biliyorum da bir maske verirseniz takarım" cevabını verdi.


- İstanbul
Son dakika haberleri | Pendik'te 24 kişiye maske cezası
Son dakika haberleri | Pendik'te 24 kişiye maske cezası
Son dakika haberleri | Pendik'te 24 kişiye maske cezası
Son dakika haberleri | Pendik'te 24 kişiye maske cezası
Son dakika haberleri | Pendik'te 24 kişiye maske cezası
Son dakika haberleri | Pendik'te 24 kişiye maske cezası
Son dakika haberleri | Pendik'te 24 kişiye maske cezası
Son dakika haberleri | Pendik'te 24 kişiye maske cezası

İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Pendik, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Pendik'te 24 kişiye maske cezası - Son Dakika


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