PENDİK'DE BENZİN İSTASYONUNDA SOYGUN
11 dakika önce
PENDİK'de çalıntı otomobille benzin istasyonuna gelen silahlı üç kişi, kasadan yaklaşık 3 bin 500 lira ile dört paket sigara alıp kayıplara karıştı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:00 Kaynak: DHA
PENDİK'de çalıntı otomobille benzin istasyonuna gelen silahlı üç kişi, kasadan yaklaşık 3 bin 500 lira ile dört paket sigara alıp kayıplara karıştı.
Olay, Orta Mahalle D-100 Karayolu Kadıköy
istikametinde saat 02.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, beyaz bir otomobille akaryakıt istasyonuna gelen yüzleri maskeli 3 kişi, ellerindeki silahlarla kasiyeri etkisiz hale getirdi. Kasada bulunan paraları çantaya dolduran şüpheliler, bu sırada sigara reyonundan 4 paket sigarayı da alarak geldikleri otomobille kaçtılar. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polisler, şüphelilerin yaklaşık 3 bin 500 lira aldıklarını belirledi.
Öte yandan, şüphelilerin kullandıkları otomobilin de çalıntı olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Ömer Çelik'ten Karamollaoğlu'na tepki: Siyasi ahlakla bağdaşmaz 11. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi Erbil'de diplomatımızı şehit eden saldırganın kimliği belli oldu Trump açıkladı! İran'a ait İHA'yı düşürdük