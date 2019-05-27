Son Dakika Haberleri: Pendik'de engelliler iftarında duygulandıran dua

Pendik'de engelliler iftarında duygulandıran dua

3 saat önce

Pendik'de düzenlenen iftarda engelliler ve aileleriyle buluşan Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Farkındayız, zorlu bir hayatınız var. Görevimiz, hayatınızı kolaylaştırmak" dedi.

Pendik'de engelliler iftarında duygulandıran dua, System.String[]
Pendik'de düzenlenen iftarda engelliler ve aileleriyle buluşan Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Farkındayız, zorlu bir hayatınız var. Görevimiz, hayatınızı kolaylaştırmak" dedi. Yemekte iftar duasını yapan Engelli Mustafa Karcı'nın "Allah, hepimize engelsiz bir yaşam sürdürmeyi nasip etsin" sözleri ise konukları duygulandırdı.

Belediye Başkanı Ahmet Cin, Ramazan ayı boyunca kentin farklı noktalarında kurulan iftar sofralarında Pendiklilerle birlikte olmayı sürdürüyor. Son olarak Başkan Ahmet Cin, Pendik Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'nin düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen yemekte, engelli ve aileleriyle sohbet eden Başkan Ahmet Cin, Pendik Belediyesinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dezavantajlı kesime yönelik desteklerinin süreceğini vurgulayarak "Farkındayız, zorlu bir hayatınız var. Bizim görevimiz de hayatınızı kolaylaştırmak. Sizlere desteğimiz artarak devam edecek" şeklinde konuştu.

Tekerlekli Basketbol Takımı da katıldı

Kuran-ı Kerim Tilaveti'yle başlayan iftar programına katılanlar arasında engelli vatandaşlar ve ailelerinin yanı sıra Pendik İyi Yaşam Derneği gibi STK'lar ve Pendik Belediyesi Tekerlekli Basketbol Takımı da yer aldı. Yemekte iftar duasını ise Pendik Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi öğrencilerinden Mustafa Karcı yaptı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:21 Kaynak: İHA
Ahmet Cin, Pendik, Güncel
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