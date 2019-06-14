Pendik'de fabrika yangını: 1 yaralı
2 saat önce
Pendik'de fabrika yangını: 1 yaralı İSTANBUL - Pendik'de köpük imalatı yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Pendik
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:05 Kaynak: İHA
'de fabrika yangını: 1 yaralı İSTANBUL - Pendik'de köpük imalatı yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Bir işçinin dumandan etkilendiği yangında çevreye alevlerin ve dumanların yayıldığı gözlendi. İtfaiye
ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Pendik Kurtköy
Sanayi Mahallesi'nde sabah 08: 30 sıralarında köpük imalatı yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın nedeniyle fabrikada bulunan bir kadın işçi dumandan etkilendi. Yangın çıkan fabrikanın pencerelerinden çevreye alevlerin ve yoğun dumanın yükseldiği görüldü. Dumandan etkilenen işçiye sağlık ekiplerince müdahale edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
Erken emeklilik hesabı yapanlar dikkat! Yıpranma hakkından yararlanacak meslek sayısı 45'e çıktı
Çatı katında, bomba gibi patlayan çamaşır makinesi mahalle sakinlerini sokağa döktü
Bakan Pekcan Türkiye'deki Suriyeli şirket sayısını açıkladı
(Özel) Anne ayı, orman işçilerini 'rehin' aldı