Pendik'de güpegündüz bir ithalat firmasını silahla taradılar
1 saat önce
Pendik'de güpegündüz bir ithalat firmasını silahla taradılar İş yerinin camlarına çok sayıda mermi isabet ettiİSTANBUL - Pendik'de bir ithalat-ihracat firması kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla tarandı.
Pendik Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:34 Kaynak: İHA
'de güpegündüz bir ithalat firmasını silahla taradılar
İş yerinin camlarına çok sayıda mermi isabet etti
İSTANBUL - Pendik'de bir ithalat-ihracat firması kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla tarandı. Şirketin camlarına çok sayıda mermi isabet ederken,olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis
saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay Pendik Güzelyalı Mahallesi
'nde bugün saat 16: 15 sıralarında meydana geldi. İthalat -ihracat işiyle uğraşan bir firmaya gelen silahlı kişi ya da kişiler defalarca ateş etti. İş yerinin camlarına çok sayıda mermi isabet etti. Saldırgan ya da saldırganlar kayıplara karışırken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Polis ekipleri bina önünde çok sayıda boş kovan bulundu. Polis saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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