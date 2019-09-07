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Pendik'de intihar girişiminde bulunan kadın ile onu tutmaya çalışan eşi ağır yaralandı

26 dakika önce

Pendik'de intihar girişiminde bulunan kadın ile onu tutmaya çalışan eşi ağır yaralandı Pendik'te dehşet anlarıİSTANBUL - Pendik'te iddiaya göre eşiyle tartışan kadın kendini balkondan aşağıya attı.

Pendik'de intihar girişiminde bulunan kadın ile onu tutmaya çalışan eşi ağır yaralandı

Pendik'te dehşet anları

İSTANBUL - Pendik'te iddiaya göre eşiyle tartışan kadın kendini balkondan aşağıya attı. Eşi de kadını tutmaya çalışırken aşağıya düştü. Karı-koca ağır yaralanırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Feci olay Güzelyalı Mahallesi Kervansaray Sokak' ta bu akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre evde tartışan karı koca tartışmanın büyümesi sonucu kavga etmeye başladılar. Kavga dördüncü Katın balkonuna taştı. Kavga sonrası isminin Hilal olduğu öğrenilen kadın kendini balkondan boşluğa bıraktı. Kocası ise kadını tutmak isterken kendisi de dördüncü katın balkonundan aşağıya düştü. Olay yerine çağırılan ambulansla Pendik Eğitim Araştırma Hastanesine Götürüldü. Polis ekiplerinin olay yerine gelip inceleme başlattı. Olay yeri incele polisleri evden parmak izi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Pendik, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:06 Kaynak: İHA
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