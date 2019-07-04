Pendik'de küçük kaşifler yarışıyor
1 saat önce
Pendik Belediyesi Bilim Merkezileri, yaz aylarını dolu dolu geçiriyor.
Pendik
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:41 Kaynak: İHA
Belediyesi Bilim Merkezileri, yaz aylarını dolu dolu geçiriyor. Atölye çalışmaları ve gezilerin yanı sıra Temmuz ayından itibaren çocuklara heyecan dolu anlar yaşatan Bilim Oyunları ve Zeka Oyunları yarışmaları da başladı.
Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi Bilim Merkezi, Şehit Yalçın Aran Spor Kompleksi Bilim Merkezi ve Neşet Ertaş
Bilim Merkezi'nde her pazartesi Zeka Oyunları, her çarşamba da Bilim Oyunları Yarışmaları düzenleniyor. İnternetten online kayıt yaptıran çocuklar, bilim oyunlarında takımlar haline yarışıp çeşitli etapları aşarak hedefe ulaşmaya çalışıyor. Doğa kanunları ve bilimsel bilgilerin kullandığı yarışma çocuklara takım ruhunu da aşılıyor. Zeka oyunlarında ise strateji geliştirme, hızlı karar verme, bir sonraki adımı düşünme ve olasılık hesaplama mantığını artıran oyunlarla çocuklar yeteneklerini geliştiriyor. - İSTANBUL
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