PENDİK'DE OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ - Son Dakika

Pendik'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarıyla atlattı.

Kaza, Ömerli ? Kurnaköy yolu Uzundere mevkiinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Ömerli istikametinde ilerleyen Ertuğrul Yılmaz yönetimindeki 11 DG 246 plakalı otomobil, hava yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Sürücü Yılmaz kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Hafif sıyrıklarla kazayı atlatan sürücü Yılmaz, ambulansta tedavi edildi. Jandarma ekipleri ise kaza yerinde incelemelerde bulundu. Ekiplerin incelemelerin ardından şarampole devrilen otomobil, çekici yardımıyla çıkarıldı.

Jandarma ekipleri kaza ilgili soruşturma başlattı.

Sürücünün kaza yaptığını duyan arkadaşı Volkan Akdeniz "Kazada herhangi bir yaralı yok. Bir anda kontrolden çıkarak uçuruma uçmuş arkadaş" dedi