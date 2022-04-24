Pendik'de refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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Pendik'de refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

24.04.2022 12:39
Pendik'de refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Pendik'te beton refüje çarpan otomobil takla attı.

Pendik'te beton refüje çarpan otomobil takla attı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı yolu kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında D100 Karayolu Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda meydana geldi. Kabin memuru olduğu öğrenilen Betül Akgüneş B., Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda 34 ET 4325 plakalı Honda marka otomobili ile kontrolünü kaybederek beton refüje çarptı. Çarpma sonrası otomobil takla atarken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü otomobil içerisinden vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye sevk edilen sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Otomobilin çekici ile yoldan kaldırılması sonrasında trafik normale döndü. - İSTANBUL

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Sabiha Gökçen, Otomobil, Pendik, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'de refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendik'de refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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