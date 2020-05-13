Pendik'de sarhoş sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı - Son Dakika

Pendik'de sarhoş sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı

Pendik'te meydana gelen kazada alkollü sürücünün kullandığı kamyonet şerit ihlali yapınca karşı şeritten gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

Pendik'te meydana gelen kazada alkollü sürücünün kullandığı kamyonet şerit ihlali yapınca karşı şeritten gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sıkışan 2 sürücü ağır yaralandı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Ramazanoğlu Mahallesi Kaynarca Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre olay henüz kimliği belirlenemeyen sarhoş sürücü idaresinde olan 34 UN 8718 plakalı kamyonet aşırı hız nedeniyle şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen Ali K.'nin kullandığı 34 BOA 873 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 2 sürücü araçlarda sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin dakikalar süren kurtarma çalışmasıyla sıkışan yaralılar kurtarılarak acil servis ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından yaralılara ilk müdahale olay yerinde yaparak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların yakınları olay yerinde fenalık geçirdi. Polis ekipleri güvenlik önlemlerini alarak kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazaya karışan kamyonet ve kamyon kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan hastanede tedavisi süren kimliği belirsiz kamyonet sürücüsünün kaç promil alkollü olduğu açıklanmadı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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