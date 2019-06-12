Pendik'de yoğun yağış nedeniyle yolları su bastı
4 saat önce
Pendik'de yoğun yağış nedeniyle bazı yolları ve köprü altlarını su bastı.
Pendik
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:15 Kaynak: İHA
'de yoğun yağış nedeniyle bazı yolları ve köprü altlarını su bastı. Araçlar su baskınları nedeniyle yollarda mahsur kaldı. Pendik'te bugün yoğun yağışın etkili olduğu gözlendi. Yoğun yağış nedeniyle bazı yolları ve köprü altlarını su bastı. Göle
dönen yollarda bazı araçlar mahsur kaldı ve trafik durdu.
(Metin Başar/İHA)
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