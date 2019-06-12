Son Dakika Haberleri: Pendik'de yoğun yağış nedeniyle yolları su bastı
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Pendik'de yoğun yağış nedeniyle yolları su bastı

4 saat önce

Pendik'de yoğun yağış nedeniyle bazı yolları ve köprü altlarını su bastı.

Pendik'de yoğun yağış nedeniyle bazı yolları ve köprü altlarını su bastı. Araçlar su baskınları nedeniyle yollarda mahsur kaldı. Pendik'te bugün yoğun yağışın etkili olduğu gözlendi. Yoğun yağış nedeniyle bazı yolları ve köprü altlarını su bastı. Göle dönen yollarda bazı araçlar mahsur kaldı ve trafik durdu.
(Metin Başar/İHA)
Pendik'de yoğun yağış nedeniyle yolları su bastı
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:15 Kaynak: İHA
Pendik, Güncel
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