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Pendik'deki orman yangınına ilişkin gözaltı

1 saat önce

Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin bir şüpheli yakalandı.

Pendik'deki orman yangınına ilişkin gözaltı, System.String[]

Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin bir şüpheli yakalandı.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Ertuğrulgazi Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, operasyon düzenleyen ekipler bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalanan zanlının terör kaydının olmadığı ancak yakınlarından bazılarının terör örgütü PKK'dan emniyette kayıtları olduğu belirlendi.

Tespit üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ertuğrulgazi Mahallesi, Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:12 Kaynak: AA
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