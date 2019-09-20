Son Dakika Haberleri: Pendik'deki orman yangınına ilişkin gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Pendik'deki orman yangınına ilişkin gözaltı

1 saat önce

Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin bir şüpheli yakalandı.

Pendik'deki orman yangınına ilişkin gözaltı, System.String[]

Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin bir şüpheli yakalandı.


Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Ertuğrulgazi Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, operasyon düzenleyen ekipler bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalanan zanlının terör kaydının olmadığı ancak yakınlarından bazılarının terör örgütü PKK'dan emniyette kayıtları olduğu belirlendi.

Tespit üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Valiliğin açıklaması

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, dün 17.46 sıralarında 155 Polis İhbar Hattı'na "Aydos Ormanı'nda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli şahıs" ihbarı yapıldığı belirtildi.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ihbardaki eşkale uyan Y.A. isimli şüphelinin ormanda yangının çıktığı alana yaklaşık 100 metre mesafede yakalandığı aktarılan açıklamada, şüphelinin Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildiği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşlar tarafından görüntülenen şüphelinin, ihbarı yapan kişiler tarafından da teşhis edildiği bilgisi verilerek, "Terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliyle ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce geniş çaplı soruşturmalar devam etmektedir." denildi.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü, Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



22 yaşındaki genç, terör örgütünün ağına düşmekten son anda kurtuldu
İstanbul'da ormanı kundaklayan kişi kameralara yakalandı! Polis, şahsı gözaltına aldı Son Dakika: İstanbul Valiliği'nden açıklama: Pendik'teki yangında terör şüphesi Başörtülü sunucuyu protesto eden gazi: Cumhuriyet değerlerine uygun görmedik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 13:53:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pendik'deki orman yangınına ilişkin gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]