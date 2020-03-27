Pendik Devlet Hastanesi'ne korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan ön tanı bölümü inşaatı... - Son Dakika

Pendik Devlet Hastanesi'ne korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan ön tanı bölümü inşaatı havadan görüntülendi

Korona virüs tedbirleri kapsamında ön tanı bu bölümde yapılacak

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'daki Pendik Devlet Hastanesi'nin yakınına ön tanı bölümü inşaatı başladı . Tek katıl olacak bölüm havadan görüntülendi.

Korona virüs tedbirlerini kapsamında hastanelerin de kapasiteleri artırılıyor. Bu kapsamda Pendik Devlet Hastenesi'ne tek katlı prefabrik inşaatı başladı. Tek kat olacak yer 11 odadan oluşacak. Yapılacak bölümde ise ön tanı gerçekleştirileceği öğrenildi. . Hızla inşaatın sürdüğü ön tanı bölümü ise havadan görüntülendi.