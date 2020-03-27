Pendik Devlet Hastanesi'ne korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan ön tanı bölümü inşaatı... - Son Dakika

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Pendik Devlet Hastanesi'ne korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan ön tanı bölümü inşaatı...
6 saat önce
Pendik Devlet Hastanesi'ne korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan ön tanı bölümü inşaatı havadan görüntülendi Korona virüs tedbirleri kapsamında ön tanı bu bölümde yapılacak Korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'daki Pendik Devlet Hastanesi'nin yakınına ön tanı bölümü inşaatı başladı .
Pendik Devlet Hastanesi'ne korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan ön tanı bölümü inşaatı havadan görüntülendi
Korona virüs tedbirleri kapsamında ön tanı bu bölümde yapılacak
İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'daki Pendik Devlet Hastanesi'nin yakınına ön tanı bölümü inşaatı başladı . Tek katıl olacak bölüm havadan görüntülendi.
Korona virüs tedbirlerini kapsamında hastanelerin de kapasiteleri artırılıyor. Bu kapsamda Pendik Devlet Hastenesi'ne tek katlı prefabrik inşaatı başladı. Tek kat olacak yer 11 odadan oluşacak. Yapılacak bölümde ise ön tanı gerçekleştirileceği öğrenildi. . Hızla inşaatın sürdüğü ön tanı bölümü ise havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 10:42 Kaynak: İHA
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