Son Dakika Haberleri: Pendik Güzelyalı'da bir binanın etrafındaki kerestelerden çıkan yangın yandaki binaya sıçradı.
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Pendik Güzelyalı'da bir binanın etrafındaki kerestelerden çıkan yangın yandaki binaya sıçradı.

1 saat önce

Pendik Güzelyalı'da bir binanın etrafındaki kerestelerden çıkan yangın yandaki binaya sıçradı.

Pendik Güzelyalı'da bir binanın etrafındaki kerestelerden çıkan yangın yandaki binaya sıçradı., System.String[]
Pendik Güzelyalı'da bir binanın etrafındaki kerestelerden çıkan yangın yandaki binaya sıçradı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. - İSTANBUL
Güzelyalı, İtfaiye, Pendik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 06:06 Kaynak: İHA
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