Pendik Güzelyalı'da bir binanın etrafındaki kerestelerden çıkan yangın yandaki binaya sıçradı.
1 saat önce
Pendik Güzelyalı'da bir binanın etrafındaki kerestelerden çıkan yangın yandaki binaya sıçradı.
Pendik Güzelyalı Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 06:06 Kaynak: İHA
'da bir binanın etrafındaki kerestelerden çıkan yangın yandaki binaya sıçradı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. - İSTANBUL
Restoranın yanışını gözyaşları ile izledi Pendik'te yangın paniği Bebeklerini son kez sevip camiye bıraktılar Yamaç'ı gözünden etmişlerdi! Şimdi de sürücüye dehşeti yaşattılar