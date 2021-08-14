Pendik Kaymakamlığından cemevi camının kırılmasıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Pendik Kaymakamlığı, Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi penceresinin kırılmasıyla ilgili faillerin yakalandığını bildirdi.

Pendik Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde ilçemiz Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi penceresinin kırıldığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce cemevi görevlileri ve mahalle sakinlerinden alınan bilgiler ışığında failler yakalanmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bu arada şüphelilerden E.Ş.'nin emniyetteki ifadesinde kendisi ve arkadaşı E.B'nin de Alevi olduğunu, cemevi bahçesinde alkol aldıklarını, uyumak için içeri girmeye çalıştıklarını, kapılar kilitli olduğu için camı kırıp içeri girdiklerini ve sabah uyanınca ayrıldıklarını söylediği belirtildi.

Öte yandan cemevi yetkilisinin şikayetten vazgeçtiği öğrenildi.